Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono tornati insieme? La foto sui social: «Un nuovo inizio»

Soltanto 4 mesi fa, Stefania Pezzopane (63 anni) e Simone Coccia Colaiuta (39 anni) annunciavano la loro separazione, con un post molto intenso in cui dichiaravano di essere cambiati e che avrebbero preso strade diverse. Oggi, 8 agosto, Simone ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme, più uniti che mai. Nella foto pubblicata, Stefania e Simone sorridono, felici, all'obiettivo, mentre sono immersi nella natura a godersi un po' di fresco e la caption, dolcissima, dice: «Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio».

I due saranno tornati insieme?

L'amore

Stefania Pezzopane e Simone Coccia hanno affrontato alcuni mesi molto duri dopo la loro rottura. La loro relazione andava avanti da oltre 9 anni e i due hanno sempre affrontato le difficoltà e le critiche, soprattutto quelle sulla differenza d'età, insieme, senza farsi scalfire da nulla. Simone è stato ospite da Mara Venier a Domenica In, dove, in lacrime, ha raccontato che tra i due non c'era più amore, ma solo amicizia.

Simone aveva anche detto: «Io non sto dicendo che non ci tornerò più, siamo rimasti in ottimi rapporti.

Forse è solo un momento di riflessione. Ci sono state cose pesanti».

Stefania Pezzopane e Simone Coccia hanno sempre dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti e che l'amicizia che li lega è molto profonda. Che abbiano deciso di darsi una seconda possibilità? Lo scatto ha già iniziato a far sognare i fan che li vorrebbero insieme, come una volta.