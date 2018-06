Riecco Salvo Veneziano: «Fortuna che non sono andato al Gf. Aida Nizar? In Spagna la odiano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ringrazio Dio di non essere stato incluso nel cast dello show, com’era previsto all’inizio”. Iltargato Barbara D’Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto Mazzetti e buoni risultato di ascolto, ma sul reality e gli e concorrenti continuano a piovere critiche. Salvo Veneziano, partecipante alla prima e storica edizione del GF, ha avuto problemi con uno dei concorrenti,: “Non ci sarebbe stato spazio per tutti e due - dichiara al settimanale "Nuovo" - se dovessi incontrarlo davanti alle telecamere, vorrei smascherarlo, mostrare com’è davvero”.Salvo in passato aveva commentato una foto in cui Simone indossava la fasica del concorso “Il più bello d’Italia” e aveva commentato “O la foto è finta o il concorso è truccato”. Dopo un messaggio privato la lite sarebbe finita in tribunale: “Ho risposto che non voleva niente: pensavo sarebbe finita li. Invece lui mi ha querelato due volte, accusandomi di istigare le persone a odiarlo”.Giudizi negati anche su Luigi Favoloso (“All’inizio mi incuriosiva, poi si è comportato in modo inqualificabile su più fronti e ho cambiato idea. Sapeva bene che Nina Moric è mentalmente debole: avrebbe dovuto proteggerla”) e sulla Aida Nizar: “La trovo insopportabile, quando la vedo in onda mi viene voglia di prendere il televisore e buttarlo in mezzo alla strada. E poi non è vero che in Spagna è una star! La odiano tutti, me l’ha confermato un amico che vive ormai da tempo lì”.