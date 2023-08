Elodie, la dedica ad Andrea Iannone per il compleanno: «Auguri amore mio»

Elodie e Andrea Iannone innamorati più che mai, soprattutto oggi che il motociclista compie 34 anni. I due si sono conosciuti in vacanza in Puglia. Erano insieme a un gruppo di amici, tra cui Diletta Leotta, quando è scoccata la scintilla. Dal Salento sono volati in Sardegna, poi è iniziata la frequentazione tra Milano e Lugano di dov'è originario Andrea Iannone, frequentazione che va avanti dal 2021.

La cantante, ex concorrente di Amici, gli ha dedicato un post social in cui confessa tutto il suo amore in occasione del compleanno del pilota.

La dedica social

Elodie ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto dedicate ad alcuni momenti vissuti insieme al suo Andrea.

La cantante ha poi scritto così: «Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo».

La risposta di Andrea Iannone

«Piccola peste ti amo anche io», ha commentato il pilota di moto. Mara Venier subito dopo con due cuori affettuosi ha dimostrato il suo apprezzamento per la dedica di Elodie al suo neo 34enne fidanzato.