Claudia Galanti, lo struggente ricordo della figlia morta a 9 mesi: «Vorrei poterti abbracciare ancora»

Claudia Galanti torna a parlare del dramma di sua figlia Indila Carolina, morta nel sonno a 9 mesi a causa di un batterio sanguigno.

La modella, oggi 43enne, ha pubblicato su Instagram una sua foto con la bimba appena nata, accompagnata da una struggente dedica: «Sei sempre accanto a me - scrive la sudamericana - non importa quanto è grande la distanza che ci separa».

Malore nel sonno, infermiera di Cassino muore a 34 anni: dormiva accanto alla figlia di 4 mesi

Claudia Galanti, la commovente dedica per Indila Carolina

Indila Carolina, nata dall'unione di Claudia Galanti e Arnaud Mimran, è morta nel 2014. Un dolore che, anche a distanza di 9 anni, continua a dilaniare il cuore della madre. «Ti sento sempre vicino a me - prosegue Claudia Galanti su Instagram - il tuo ricordo è così forte che mi consuma ogni giorno, il battito del tuo cuoricino non dimenticherò mai ed è questo quanto è stato grande l’amore che ci ha uniti. Mai ti dimenticherò, sei sempre nei mio pensiero e ogni giorno mi manca il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l’amore che mi hai donato».

La showgirl prosegue: «La tua più grande eredità sarà l’amore che mi hai donato anche se per pochissimo tempo, ma vivrà in eterno nel mio cuore. Non avrei mai immaginato di doverti dire addio, ma cosi ha voluto il destino». E conlude: «Mi manchi terribilmente e vorrei tornare indietro per ritrovare di nuovo il tuo abbraccio e dirti ancora una volta quanto ti amo follemente e che sarai per sempre la mia piccola bambina sempre sorridente ed immensamente speciale».