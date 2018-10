Belen Rodriguez, notte brava a Milano: la serata finisce con la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notte brava per. Belen, che da poco ha messo fine alla sua love story col pilota di motoGp Andrea Iannone, è stata fermata dalla polizia a Milano dopo una serata scatenata in un locale.LEGGI ANCHE Belen e Stefano De Martino, tenerezze in famiglia dopo l'addio a Iannone Belen,sporge dal tettuccio di una potente auto e balla col braccio alzato. La cosa ha insospettito una pattuglia della polizia che ha fermato per un controllo la vettura con al suo interno la Rodriguez, il fratello Jeremias e il suo nuovo cavaliere Mirco Levati.Gli agenti hanno chiesto i documenti e poi tutto è risultato regolare, anche se alla fine Belen ha deciso di non abbandonare la sua posizione di vedetta fuori dal tettuccio dell’auto.