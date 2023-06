Nell'estate della sua canzone più fluida, Mon Amour, Annalisa ha scelto di sposarsi. Se questo voleva essere un depistaggio deciso a tavolino, è riuscito perfettamente. E mentre in radio e nei locali impazza il ritornello "Ho visto lei, che bacia lui, che bacia lei, che bacia me", in chiesa, ad Assisi, nella Basilica di San Francesco ieri, la cantante di Amici, 37 anni, laureata in Fisica, ha baciato solo lui, il suo neomarito Francesco Muglia, 43 anni, a cui ha detto sì, proprio come vuole la tradizione. E lo ha fatto ad Assisi, luogo di culto per eccellenza caro allo sposo per l'amicizia che lo lega a uno dei frati del sacro convento, sposati da padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro. Un'unione attesa dai fan della popstar, fin dalle pubblicazioni uscite a metà maggio, ma mai confermata ufficialmente dalla coppia. Un sì da manuale che non ha nulla a che spartire con l'amore libero cantato da lei nel singolo tormentone di quest'anno, e che corona due anni di una relazione genuina e discreta, tenuta protetta dalla stampa e dalle foto sui giornali.

NIENTE SOCIAL

Lei, che in questi ultimi tre anni ha cambiato look e stile diventando sempre più icona pop la responsabile sarebbe la stylist delle star Susanna Ausoni per il suo giorno più bello ha chiesto agli ospiti di limitare le pubblicazioni su Instagram, e non ha voluto mettere in mostra il suo abito da sposa forse per un'esclusiva fotografica ma in tanti scommettono che sia firmato Dolce & Gabbana, stilisti che l'hanno vestita nelle occasioni più importanti dell'ultimo anno. Già da tempo al comune di Assisi erano stati chiesti una cinquantina di pass per accedere alla Ztl e permettere agli ospiti famosi e non di non scendere dalle auto. Tra gli ospiti sono attesi l'amica e compagna di talent Alessandra Amoroso, il suo produttore Davide Simonetta in arte d. whale con la fidanzata Veronica Ferraro, qualcuno dice Fedez con la moglie Chiara Ferragni e J-Ax con cui ha pubblicato la hit estiva Disco Paradise e che potrebbero esibirsi per gli sposi. Ma in tanti sostengono che gli ospiti vip arriveranno tutti sabato a Tellaro, in provincia di La Spezia, per la seconda tranche del matrimonio dove sono attesi circa duecento amici, soprattutto quelli che fanno parte del mondo della discografia e della tv, come Maria De Filippi. Ad Assisi, dopo il sì infatti la festa per un'ottantina tra familiari e amici è proseguita non distante dalla Basilica, alla Locanda del Cardinale, ristorante in centro con pavimenti in vetro trasparente e vista sulle mura di epoca romana sottostanti. Sul tableau (il cartellone che si trova all'entrata dei matrimoni) e sui segnaposti a tavola sono stati trascritti solo i nomi di battesimo degli invitati, senza i cognomi, segno che erano presenti solo gli intimi. Il menù è stato modificato fino all'ultimo per gli ospiti vegetariani e per tutti non sono mancati, come da richiesta specifica degli sposi che sembra ne vadano matti, il tartufo e le cipolle di Cannara. Sia Annalisa che Francesco sono appassionati di vino e hanno voluto in abbinamento ad alcuni piatti il Sagrantino di Montefalco del 2019, a cui sono legati, più Champagne per il brindisi.

LA PRIVACY

Dicevamo la discrezione. Di certo è la cifra di questa unione, un amore grande e genuino da proteggere per paura di perderlo. Anche il giorno del matrimonio visto che la sposa non è stata vista entrare, né uscire. Perfino il chiostro di San Francesco è stato chiuso al pubblico per un frugale aperitivo subito dopo il sì. Un amore fatto di quotidianità discreta tra le quattro mura della casa di lei in Porta Venezia, a Milano, e la casa a Genova dove Francesco, dirigente di Costa Crociere, ha una base logistica. È proprio grazie a un evento sulla Costa che i due si sono conosciuti. Lui, che si occupa di marketing e gestisce i concerti sulla nave durante il Festival di Sanremo, aveva voluto proprio Annalisa ospite per il varo di una delle imbarcazioni più importanti. Fonti vicine alla coppia romanticamente raccontano che sia stata la madre di lui, fan di Annalisa fin dai tempi del talent Amici, ad averla segnalata al figlio e tessuto le sue lodi dopo il loro primo incontro. E ancora, altre fonti vicine sostengono, sempre romanticamente, che la sua canzone Bellissima uscita due anni fa, tre dischi di platino lei l'abbia dedicata a lui. «Insieme solo dentro casa che senso ha, di me non parli con nessuno e non me lo merito, il tuo modo di dire le cose che sesso fa, mi sto impegnando ad essere più elastica». Lei che faceva fatica perfino a sorridere e che oggi è la cantante più sexy della scena pop. Con quella sicurezza che solo un amore vero sa trasmetterti. Dovevamo capirlo prima tutti che si sarebbero sposati.