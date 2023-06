Francesco Muglia, chi è il futuro marito di Annalisa, gli amici: «Le ha stravolto la vita...»

Annalisa si sposa. Evviva. Il fortunato si chiama Francesco Muglia, 42 anni, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, è lui il futuro marito della cantante con cui da due anni vive una favola.

La coppia ha già fatto le pubblicazioni e ora stanno organizzando il matrimonio. Il settimanale Di Più svela che i due si sono conosciuti nel maggio 2021, quando lei fu invitata a esibirsi nel corso di un evento organizzato a Civitavecchia, vicino a Roma, proprio da Costa Crociere. «Quella sera Annalisa era tanto bella da levare il fiato - raccontano alcuni amici al settimanale diretto da Osvaldo Orlandoni - con un elegantissimo abito nero che le fasciava il corpo meravigliosamente».

Annalisa tra un'esibizione e un'altra sta cercando di organizzare al meglio le sue nozze. E lei di matrimoni è pratica come ha raccontato in passato: Perché lei i matrimoni degli altri andava per cantare a inizio carriera. «Fieramente ho cantato a matrimoni, a sagre, in localini piccolissimi con 4 gatti, in birrerie marce. Ho fatto tutto. Tutto serve e fa curriculum». Brava ragazza. Piena di vita e di bravura. Una bravura che ha faticato a venire fuori. Nel 2021, racconta ancora il settimanale, per celebrare i suoi dieci anni di carriera, stupì tutti apparendo nuda, seppure con le parti intime coperte, sulla copertina del suo album Nuda 10. «Avevo bisogno di affrontare le mie imperfezioni per sentirmi serena». Ora tutto è diverso. «Francesco le dà una grande forza, è capace di darle fiducia e di sostenerla anche quando sono lontani, ciascuno assorbito dal proprio lavoro», dicono gli amici. Ecco perché Annalisa ha deciso di sposare l’uomo che le ha stravolto la vita in meglio...

Bellissima e Mon Amour fanno ballare tutti.