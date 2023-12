Alessandro Baricco, matrimonio con Gloria Campaner a Moncalieri: «Questo gesto ha onorato la nostra promessa»

Alessandro Baricco e Gloria Campaner hanno detto sì dopo quattro anni di amore. I due si sono sposati sabato scorso a Moncalieri, officiando l'unione in comune insieme a pochi intimi. La pianista in un look total white e ai piedi delle sneakers, lui in cappotto grigio Armani.

I novelli sposi hanno rilascato un'intervista esclusiva a Vanity Fair: «Ci sentiamo uno da tanto tempo, ma questo gesto ha onorato la nostra promessa».

Il matrimonio di Alessandro Baricco

«Il sigillo del matrimonio è il nostro atto di libertà, Alessandro ed io ci sentiamo uno da tanto tempo e questo gesto ha onorato la nostra promessa di gioia. È stato un giorno di sole e di festa, un momento lieve e forte allo stesso tempo. Sposandoci ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro, abbiamo avuto paura e fiducia insieme e alla fine ciò che penso è: l’Amore è l’unica risposta», ha rivelato Gloria.

La Campaner e Baricco si sono conosciuti al festival della bellezza di Verona e hanno dato inizio al loro amore con un corteggiamento all'antica, i due si sono scritti lettere finchè non hanno deciso di stare insieme.