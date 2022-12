Silvia De Bon, la pilota eroe di 22 anni che ha evitato lo schianto dell'aereo e il luogo dell'atterraggio a 2100 mt

Un volo sopra le montagne, poi all'improvviso un problema e la caduta in picchiata. Poteva finire in tragedia ma i tre passeggeri dell'aereo di turismo sono salvi per miracolo grazie all'abilità della giovane pilota alla guida. Silvia De Bon, pilota di 22 anni, è infatti riuscita a eseguire un atterraggio d'emergenza sul gruppo del Logorai, in Trentino, a 2100 metri di quota salvando il fratello Matteo, 27 anni e la sua fidanzata, Giorgia Qualizza, di 28. I tre giovani erano partiti da Belluno (dove sono residenti) a bordo di un aereo da turismo ed erano diretti a Trento. Soccorsi immediatamente sono stati portati in ospedale ma non sono in pericolo di vita.