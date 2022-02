Legnaro, incidente stradale mortale: auto si schianta contro una casa. Morto un ragazzo

LEGNARO (PADOVA) - Incidente mortale oggi, 6 febbraio alle 4,30 del mattino. La vittima ha 17 anni. A bordo di una Opel Agila stava transitando in via Vespucci a Legnaro all'altezza della S.S. 516, quando per cause ora al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con violenza contro alcuni muri di cinta di abitazioni presenti lungo la direttrice di marcia. Il mezzo ormai fuori controllo si è impennato finendo la sua corsa contro un'abitazione...