Esce di strada e si schianta contro un albero: muore figlioletto di 4 anni, ferita la mamma

SPRESIANO - Grave incidente oggi, sabato 11 febbraio, alle 13.50 sulla Pontebbana, a Visnadello di Spresiano. La circolazione è stata interrotta. Un'auto si è schiantata contro un albero, l'impatto è stato violento e la vettura, una BMW X1, si è completamente sfasciata. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un bambino di 4 anni, portato in ospedale in codice 3, ferita anche la mamma, ricoverata in codice 2. Poco dopo l'arrivo in ospedale il piccolo purtroppo è deceduto. La donna ha 34 anni ed è originaria dell'Est. Il piccolo era stato rianimato sul posto e poi portato in ospedale con l'elicottero. Ma è stato inutile, non si è riusciti a strapparlo alla morte.