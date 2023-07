Incidente a Castelgomberto, perde il controllo del mezzo e finisce contro un muretto

CASTELGOMBERTO - Incidente nella notte in via Pecchiaro a Castelgomberto, dove il conducente di un piccolo monovolume ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto. A bordo del mezzo anche una donna, rimasta gravemente ferita. I vigili del fuoco, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza il luogo d’intervento ed estratto in collaborazione con il personale del Suem la passeggera. La donna è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso in ospedale. Codice di media gravità per l’altro ferito, pure lui trasferito in ambulanza in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.