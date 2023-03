Vigile del fuoco in servizio interviene nell'incendio di casa sua, trova morti la moglie e i suoi tre figli di 2, 7 e 9 anni

L'incubo peggiore per uno che fa il suo mestiere. Abituato a salvare le vite del prossimo, non è riuscito a fare lo stesso per i suoi cari, per la sua famiglia. A Walter Stewart, vigile del fuoco di Chicago, è gelato il sangue nelle vene quando dallo scanner di servizio ha sentito l'indirizzo di casa sua. Si è precipitato con i colleghi sul posto, ma era troppo tardi. Non ha potuto salvare dalla furia delle fiamme la moglie e i suoi tre figli, tutti piccolissimi.

Le squadre di emergenza e Walter erano riusciti a tirare fuori i familiari dell'uomo dalla casa e portarti in ospedale. Ma non è bastato. Sua moglie, Summer Day-Stewart, 36 anni, è morta dopo due giorni, il loro figlio di 7 anni, Ezra Stewart, qualche giorno dopo. Poche ore ancora e la stessa tragica sorte è toccata agli altri bue bambini: uno di 2 e l'altra di 9 anni.

L'INCENDIO

L'incendio sarebbe scoppiato nella cucina della casa, anche se le indagini sono ancora in corso per capire come le fiamme siano divampate. Nella casa è stato trovato anche un animale domestico deceduto. Ignite the Spirit, un ente di beneficenza dei vigili del fuoco di Chicago, ha istituito un fondo per sostenere la famiglia. Una fonte dei vigili del fuoco ha detto al Chicago Sun-Times che Stewart ha accettato di donare gli organi di tutti e quattro i membri della famiglia in modo che chi hanno bisogno di un trapianto possa vivere.