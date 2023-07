Diventa l'uomo più ricco del mondo per pochi secondi: PayPal gli aveva accreditato 92 quadrilioni di dollari per sbaglio

Essere baciati dalla fortuna ma solo per pochi secondi. Una vera e propria condanna che sembra essere stata architettata dal diavolo in persona. Il protagonista di questa storia è un uomo che ha vinto un quadrilione di dollari. Una somma che parecchi di noi non saprebbere nemmeno scrivere: la cifra equivale a un bilione di bilioni, cioè un milione alla quarta. Dopo pochi secondo però, l'amara sorpresa: PayPal gli aveva erroneamente accreditato la cifra.

Cosa è successo

Molti di noi fantasticano di vincere la lotteria per poter vivere il resto della propria vita nel lusso. Nel luglio 2013, Chris Reynolds della contea di Delaware, in Pennsylvania, è rimasto sbalordito nello scoprire che gli erano stati consegnati per errore 92 quadrilioni di dollari. Aprendo il suo conto, ha scoperto che PayPal gli aveva erroneamente accreditato un totale di 92.233.720.368.547.800 dollari.

La somma lo ha reso momentaneamente la persona più ricca del mondo, superando il patrimonio personale di personaggi come Bill Gates e Warren Buffet. In effetti, secondo le stime, gli è stato consegnato più denaro di quello attualmente disponibile sull'intero pianeta.



Reynolds ha così commentato la storia: «All'inizio pensavo di avere un debito di quadrilioni, poi ho capito che si trattava di un errore. È stata una “bella” sorpresa».Alla domanda su cosa avrebbe fatto se avesse potuto tenere i soldi, ha risposto che li avrebbe usati per «pagare il debito nazionale».

L'errore e il rimedio di PayPal

Purtroppo per lui, però, i responsabili di PayPal si sono subito resi conto dell'errore, hanno corretto il problema e si sono scusati con lui per l'«inconveniente».

Una dichiarazione dell'azienda recitava: «Si tratta ovviamente di un errore e apprezziamo il fatto che il signor Reynolds abbia capito la situazione».

In 2013, PayPal accidentally deposited $92 quadrillion into a random account and briefly made Chris Reynolds the richest person in the world. When PayPal realized the error they corrected it.#MythAndFact pic.twitter.com/ao7ViRmXX5 — THE G•O•A•T  (@OfficialUdiBoy) June 4, 2021

Dopo aver ritirato il denaro, PayPal si è offerta di donare una somma non rivelata a un ente di beneficenza a scelta di Reynolds. PayPal ha così commentato: «Vogliamo donare una somma a un ente benefico di sua scelta: siamo grati che sia un nostro cliente!».