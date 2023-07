ROVIGO - È sicuramente un cliente abituale, ma è impossibile dire chi sia, il vincitore del 5+1 realizzato in città (l’altro è stato fatto in Danimarca) nell’estrazione di venerdì scorso del concorso Eurojackpot. Alla lotteria europea prendono parte 18 nazioni e le estrazioni settimanali sono due (l’altra è il martedì). Dopo l’unico 5+2 (altrimenti detto super jackpot) che il 23 giugno aveva fatto incassare a un fortunato tedesco l’intero montepremi di 120 milioni, questo è ripartito da 10 milioni martedì 27 giugno. E nell’estrazione che ha baciato Rovigo (con 16 milioni di montepremi) ha portato a vincere più di 1,4 milioni di euro il 5+1 giocato nel punto vendita Sisal in viale Benvenuto Tisi da Garofolo 28. La titolare Monica Avanzi ha saputo quasi per caso della vincita, scoprendo da un post su Facebook che il vincitore, o la vincitrice, è un suo cliente. Le estrazioni avvengono a Helsinki alle 21.30 locali, quindi alle 20.30 italiane, e la prima reazione è stata di stupore e sorpresa.

IN RICEVITORIA

«È una sorta di SuperEnalotto europeo», spiegava ieri in una giornata davvero speciale Monica Avanzi, che gestisce il punto vendita insieme al fratello Andrea. «L’Eurojackpot non è molto giocato, non come il SuperEnalotto almeno: siamo nell’ordine di un 15-20% rispetto ai volumi che fa il SuperEnalotto, anche se poi dipende molto dal montepremi. Però ci sono clienti affezionati all’EuroJackpot, che mantengono la giocata di una o due schedine».

La schedina rodigina vincente era di quelle orizzontali a 5 pannelli: si possono giocare, infatti, uno o più pannelli, scegliendo in ognuno 5 numeri da 1 a 50, più due “euronumeri” da 1 a 12. La giocata minima (una combinazione di 5+2 numeri) è di 2 euro. La combinazione indovinata a Rovigo, un 5+1, «è un premio di seconda categoria, in un gioco che oltre al Jackpot fa partecipare anche all’assegnazione di 12 categorie di vincita: la probabilità di vincere un premio, così, è più alta rispetto al SuperEnalotto, a partire dal 2+1 che fa realizzare una vincita con un importo medio atteso di circa 10 euro».

IL PRECEDENTE

Con il 5+1 e il 5+2 la vincita, invece, è milionaria. E nella tabaccheria e punto Sisal accanto alle scuole primarie Pascoli, quella dello scorso venerdì sera è la più alta di sempre da quando l’attività è condotta dai fratelli Avanzi. «La vincita precedente più alta era stata al Totocalcio, con 78 milioni. Ma parliamo di lire, non di euro», ricorda Andrea Avanzi. Per informare chi ancora non lo sapeva, ieri sulla vetrina della tabaccheria campeggiava la scritta “Vinti qui euro 1.416.171”. E così anche il montepremi dei commenti post vincita ha segnato un record, in un sabato con il tradizionale mercato rionale (poco più avanti nella via che collega i quartieri Commenda ovest ed est), per il passaggio continuo di persone, a piedi o in bicicletta, sulla pista ciclabile che passa proprio davanti l’ingresso della tabaccheria. In attesa di conoscere l’identità del vincitore, le congratulazioni si fanno a Monica: «Complimenti!» risuona più volte, insieme a commenti del tipo: «Oggi dovevi mettere il vestito della comunione», oppure battute come: «Per la vincita fa assegno o contanti?» e a una domanda senza risposta: «È lui?», nel senso del vincitore.

IL REGALO? UNA VACANZA

In realtà Monica si è ben preparata a fornire qualsiasi chiarimento, se mai qualcuno si presentasse a chiederne su come incassare il premio. «Questa notte non riuscivo a dormire e sono informatissima se uno vuol sapere come si incassa». «Io se la vincevo compravo mezza Africa», scherza un cliente emigrato dal continente nero a Rovigo. Che poi aggiunge: «Ma se viene un cliente con dei cambiamenti... Ecco, una macchina grossa! Minimo deve pagarti la pizza». La risposta di Andrea e Monica arriva quasi in coro: se il vincitore o la vincitrice vorrà essergli riconoscente, «speriamo ci mandi in vacanza».