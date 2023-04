PELLESTRINA - Nessuno si è fatto vivo per ritirare il premio. Perciò, a malincuore la tabaccheria di Romina Scarpa, nel sestiere Busetti dell'isola, non ha potuto assegnare, e quindi festeggiare, il biglietto vincente da 20 mila euro che la "dea bendata" aveva portato in sorte a questa piccola tabaccheria nel concorso a premi dello scorso Natale. Il 30 marzo scorso, giovedì della scorsa settimana, scadevano i termini per avviare le pratiche per il ritiro della cospicua vincita.

VINCITORE "DISPERSO"

Nonostante gli appelli, anche sui mezzi di comunicazione, a ritirare il premio nessuno si è fatto avanti.

È probabile che chi ha vinto, nemmeno lo abbia mai saputo e abbia buttato via, o perso, il fortunatissimo e prezioso tagliando. A dicembre del 2022, con l'iniziativa speciale "Super Natale" di Superenalotto SuperStar, sono stati assegnati 600 premi da 20 mila euro, nell'arco di tre concorsi speciali consecutivi.

Tra i vincitori, ha fatto sapere nei giorni scorsi Sisal, pare ci sia ancora qualcuno che non si proprio accorto della propria buona sorte che aveva bussato alla loro porta: tre giocatori veneti, non avrebbero ancora riscosso il loro premio, fino a pochi giorni fa.

Si sperava che in extremis, vista anche la piccola realtà di Pellestrina, qualcuno si presentasse in tempo utile a rivendicare il premio vinto grazie a Babbo Natale. Ma così non è stato. Tra questi, anche un fortunato che ha giocato la propria schedina presso il punto vendita Sisal di Pellestrina, in via Busetti. A Pellestrina i possibili vincitori, che giocavano abitualmente questo tipo di concorso, sono un numero ristretto. Purtroppo la somma non ritirata tornerà nelle casse dell'Erario. Una cifra che certamente non cambiava la vita, ma farebbe comodo a molti. D'altro canto la fortuna, si sa, non bussa mai due volte.