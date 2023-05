CONEGLIANO (TREVISO) - ​Incontenibile la gioia per la signora che giocando al Lotto, ha vinto la bella somma di 22mila 494 euro. Cliente abituale della ricevitoria Lotto e nonchè edicola di Alessandro Piccin, che si trova in via XXIV Maggio, lo scorso sabato aveva giocato una cifra modesta, solo 3 euro, con la ruota su “tutte” (1 euro per il terno e due per la quaterna). «Ebbene sì, con 4 numeri su quattro, quaterna piena su tutte, la signora ha vinto – racconta raggiante il titolare Alessandro - La quaterna piena su tutte paga più di 10mila volte la posta giocata». L’edicolante conosce molto bene la signora, è una sua cliente da tantissimi anni e ha sempre giocato piccole cifre, importi modesti. «Siamo molto contenti per questa signora nonché nostra cliente – prosegue Piccin – perchè è sempre stata costante. La sua speranza è stata ben ricompensata. Gioca la stessa schedina da tanti anni e proprio adesso che è andata in pensione, ha avuto un inaspettato bonus anche dalla fortuna».

Baciata dalla fortuna

La Dea bendata ha riconosciuto alla signora l’assiduità e la costanza che la donna ha messo nell’inseguirla e forse, alla fine, lusingata da tanto ardore ed appassionato interesse, ha deciso di concederle un dono. «Riconosciamo che non è certo una cifra che ti cambia la vita – prosegue l’edicolante – ma va benissimo così. L’esistenza non viene sconvolta e ci si può comunque regalare qualche capriccio, esaudire un desiderio inseguito come quello di un bel viaggetto. Siamo felicissimi io con mia moglie Valentina, che è in ricevitoria da 20 anni, e mia mamma Lidia che è con noi in questo lavoro da quarant’anni». In questi mesi alla ricevitoria hanno visto la corsa dei clienti quando c’era il mega jackpot del Superenalotto di fine 2022 con 300milioni di euro. «Il jackpot – spiega Piccin – è andato diviso a 90 fortunati. Adesso i giocatori sono tornati ai giochi che pagano meno, ma più spesso tipo appunto 10eLotto e il Lotto. Pagano meno per modo di dire perché se la fortuna vuole si possono raggiungere belle cifre tipo i 22.494,00 euro di questa quaterna o la vincita di 25mila euro realizzata al 10elotto (7 su 7 extra da € 5,00) sempre nella mia ricevitoria qualche mese fa». In questi giorni l’euforia scatenata dal Napoli campione d’Italia sta facendo giocare dei numeri particolari ai clienti. «Un fiume di giocatori punta 3 – 23 – 87 – 90 su Napoli e Nazionale (le annate dello scudetto), oppure 3 – 4 – 5 – 23 su Napoli, Venezia e Nazionale (la data del terzo scudetto concretizzata sul campo di Udine) ed in fine 3 - 17 - 20 - 90 su Napoli Nazionale e tutte (dalla smorfia la festa a Napoli per la cosa Grande)». Insomma alla fantasia non c’è limite.