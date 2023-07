MARGHERA - Si è presentato all'ingresso all'improvviso e, facendo subito capire le sue intenzioni, ha arraffato un mazzo di tagliandi della lotteria istantanea con l'intenzione di portarseli via. La reazione della titolare è stata immediata: ha cercato di bloccare l'individuo che voleva darsela a gambe e lo ha affrontato. Ne è nata una colluttazione nella quale l'esercente ha avuto la peggio, e ha dovuto suo malgrado recarsi al Pronto soccorso per le lesioni riportate.

LA DINAMICA

È successo l'altro giorno, nel primo pomeriggio, alla tabaccheria all'inizio di via Fratelli Bandiera a Marghera, quando un giovane ha fatto irruzione all'interno cercando di mettere le mani sui "Gratta & vinci" esposti. La titolare ha subito capito le intenzioni dell'individuo, un italiano, e ha cercato di dissuaderlo dalle sue intenzioni. Senza riuscirci, perché il giovane è subito passato alle vie di fatto, deciso a portarsi via i tagliandi. Non era la prima volta peraltro che la tabaccheria, a ridosso del cavalcavia di Marghera, in una zona di Marghera frequentata a tutte le ore, anche da clienti di passaggio, si trovava ad affrontare una rapina. La reazione del giovane è stata particolarmente violenta: l'uomo ha cominciato a percuotere la titolare, S.B., che non voleva lasciare impunito il fatto, e dopo una breve corpo a corpo è riuscito a dileguarsi. All'esercente non è rimasto altro da fare che dare l'allarme. Sul posto poco dopo è arrivata una Volante della Polizia che ha raccolto la testimonianza dell'accaduto e diramato la descrizione del rapinatore. Nel frattempo la titolare è stata portata al Pronto soccorso per essere medicata a causa delle ferite riportate nella colluttazione. «Vorrei solo dimenticare quello che è accaduto - il suo amaro commento - È stato un momento davvero brutto».

IN PRIMA LINEA

Quella dei tabaccai, del resto, è una categoria che si trova da tempo in prima linea, come sottolineato un mese fa da uno studio della Cgia di Mestre sulla recrudescenza di furti e rapine nei negozi. Appena due anni fa del resto la stessa tabaccheria di via Fratelli Bandiera era stata presa di mira da un tunisino che, armato di coltello, si era fatto consegnare l'incasso di 500 euro per poi darsela a gambe. La fuga, in quel caso, era stata di breve durata dato che il giovane era stato bloccato dagli agenti i una Volante che lo avevano arrestato in flagrante.