Follia a Marghera. Sgrida tre ragazzi che fanno la pipì davanti al suo hotel, portiere di notte pestato a sangue

MARGHERA - Follia a Marghera questa mattina intorno alle 5.30. Alessio Wang, 31 anni, è stato picchiato a sangue da tre ragazzi che facevano la pipì davanti all'hotel Autostrada, in via Trieste 1, hotel gestito dalla sua famiglia. La "colpa" del ragazzo, che in albergo svolge la mansione di portiere notturno, sarebbe stata quella di chiedere ai tre giovani di smettere. A quel punto sarebbe partita l'aggressione. A raccontare l'episodio, la sorella Lisa, 29 anni, che gestisce il ristorante dell'hotel.

Alessio picchiato a sangue

«Mio fratello è stato colpito da più parti, poi una volta caduto a terra è stato pestato a calci su tutto il corpo. Immediato l'intervento di nostra mamma Jin Huifen, 52 anni, che ha tentato di fermare gli aggressori. Ma anche lei è stata aggredita. A quel punto sono interventi alcuni ospiti dell'hotel che stavano facendo colazione per tentare di dividerli. Ma anche un di loro è stato scaraventato a terra. Alla fine i tre ragazzi sono scappati in auto».

La famiglia di Alessio ha chiamato subito il Suem e le forze dell'ordine per denunciare il fatto. Ora il ragazzo è ricoverato all'ospedale dell'Angelo a Mestre. «Il viaggio verso l'ospedale - continua Lisa - è stato tremenendo. Mi ha detto mia madre che Alessio ha vomitato per tutto il tempo. È pieno di lividi su tutto il corpo e oggi in ospedale hanno fatto un Tac per valutare se c'è un trauma cranico. Anche mia madre è ricoverata con un braccio rotto. Ma per Alessio la degenza sarà molto più lunga. Lui è un ragazzo molto timido e introverso, rimarrà scioccato a lungo».

Dopo la tremenda aggressione, è arrivato in hotel anche il direttore dell'albergo (ex proprietario) che ha trascorso una vita all'hotel Autostrada, ma una cosa del genere non era mai capitata. «Abbiamo un hotel di 32 stanze che lavora con i tecnici trasfertisti, non è un albergo a 5 stelle. È un ambiente familare, una furia del genere non l'avevamo mai vista. A Marghera però accadono questi episodi, vogliamo sicurezza».