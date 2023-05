Ufo avvistato in Turchia, l'aeroporto di Gaziantep si ferma: allarme di due piloti, voli cancellati per 12 ore

Allarme Ufo a Gaziantep, in Turchia.

Un avvistamento ha fermato per 12 ore l'aeroporto, dopo la segnalazione di un oggetto non identificato nello spazio aereo. Centinaia di passeggeri sono quindi rimasti a terra a causa della cancellazione di numerosi voli di questa notte. Quelli che invece sarebbero dovuti atterrare a Gaziantep sono stati dirottati sugli altri scali di Şanlıurfa e Adana: in particolare, 13 di quelli in partenza sono stati cancellati e 13 di quelli in arrivo fatti arrivare altrove.

L'allarme all'aeroporto di Gaziantep

Secondo le informazioni, intorno alle 00:30 a Gaziantep, un oggetto non identificato è stato rilevato dall'equipaggio della cabina di pilotaggio di due aerei passeggeri in viaggio a un'altitudine di circa 9.000 piedi (2.743 metri). Nelle prossime ore la Gaziantep Airport State Airports Authority (DHMI) farà chiarezza. D'altra parte, chiedono chiarezza centinaia di passeggeri hanno dovuto attendere ore all'aeroporto di Gaziantep a causa della cancellazione dei voli. Alcuni voli sono ripresi intorno alle 11:30.