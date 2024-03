Ufo, oggetto volante non identificato su una zona di guerra in Ucraina. Il video dal drone: «Perché non si muove?»

In un'epoca in cui la guerra si svolge tanto sui campi di battaglia quanto nel cyberspazio, un filmato emerso recentemente aggiunge un nuovo, inquietante capitolo alla cronaca. Protagonisti del video sono i soldati del 406° battaglione ucraino, impegnati in una situazione che va oltre il comune confronto militare: l'indagine su un oggetto volante non identificato, un ufo, che sfida ogni logica convenzionale.

Il video

Utilizzando droni dotati di rilevatori di calore, le truppe si sono imbattute in un oggetto misterioso sospeso nel cielo, immortalato mentre sembra osservare immobile il teatro di guerra sottostante. Il filmato mostra con precisione il momento in cui i soldati, attraverso lo schermo di controllo del drone, avvistano e tentano di analizzare il disco non identificato.

La cautela è palpabile mentre manovrano il drone nella vicinanza dell'oggetto, cercando di ottenere una visione più dettagliata.

Ukrainian soldiers filmed a completely silent disk-shaped UFO that hovered over the front line, the Daily Mail reports and publishes the video.#UkraineWar #Ukraine #UFO pic.twitter.com/fxqrOMCAuB — Ukraine Lives Matter (@ULM_Info) February 28, 2024

La reazione

Sorprendentemente, nonostante la distanza superiore alle 30 miglia, l'oggetto appare enorme sullo schermo, rimanendo completamente fermo anche all'approssimarsi del drone. I commenti registrati nel video riflettono lo stupore e l'incredulità dei soldati.Nel video, pubblicato su diversi canali social tra cui il profilo Instagram Frontier_conflict, si sente chiedere: «Che ca**o è questo? Perché non si muove?». La risposta è convinta: «Ufo, di sicuro».