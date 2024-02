Ucraina guerra diretta oggi 8 febbraio, verso i due anni di conflitto: offensiva russa con droni, colpita Odessa, accerchiata Avdiivka nel Donetsk

Ucraina guerra in diretta oggi 8 febbraio, verso il due anni di conflitto iniziato il 24 febbraio 2022 con l'invasione messa in atto dalla Russia il cui leader Putin era convinto di conquistare Kiev in poche settimane.

Invece fino ad oggi le forze armate russe hanno occupato poco più delle zone russofone sul versante orientale dell'Ucraina: un risultato modesto rispetto alla perdita di 392.380 soldati, cifra riferita dalle forze armate ucraine.

Intanto l'aeronautica militare dell'Ucraina afferma di aver abbattuto nella notte 11 droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia. Kiev rende noto che le forze di Mosca hanno lanciato un totale di 17 attacchi che hanno preso di mira principalmente le regioni ucraine di Mykolaiv, Odessa, dive è stata danneggiata una scuola, Vinnytsia e Dnipropetrovsk.