Imprenditore italiano ucciso in Brasile davanti al suo bar, Fabio Campagnola aveva 50 anni e lascia un bimbo di 7 anni

Omicidio in Brasile. L'imprenditore italiano Fabio Campagnola, di 50 anni, è stata ucciso ieri con colpi di pistola a Marechal Deodoro, nello Stato brasiliano dell'Alagoas. L'omicidio dopo una discussione davanti alla gelateria di proprietà dell'italiano. Lo riportano i media brasiliani. Campagnola era proprietario dal 2013 del locale Il Meneghino, a Praia do Francês, ed era anche socio da tre anni dello snack bar Pippos snack and meals, a Ponta Verde. Lascia un bambino di sette anni che aveva avuto dalla moglie di Alagoas.

Campagnola era originario di Casale Monferrato (Alessandria) e, in particolare, di frazione Casale Popolo. Era padre di due figli: uno adulto, che non vivrebbe in Brasile, e uno di 7 anni, avuto dalla relazione con una donna dello Stato di Alagoas. «Il Comune - dice il sindaco Federico Riboldi - è a completa disposizione della famiglia per qualsiasi necessità. Ai suoi cari il cordoglio e la vicinanza della comunità casalese».

L'avvocato Claudio Falletti, da Alessandria, vicepresidente dell'Organizzazione mondiale avvocati, ha contattato il sindaco e si è detto «a disposizione per eventuale necessari approfondimenti sul caso, grazie anche alla rete di colleghi in Brasile su cui posso contare, oltre naturalmente al collegamento con la Farnesina».

«È troppo - scrive sui social Fabio G., un casalese - il dolore che sto provando. Non ci sono parole, ma per te amico mio devo trovare la forza di farlo. Prima come avversari in campo, poi come compagni di squadra, poi come veri amici... quanti ricordi in campo e fuori, giornate intere passate insieme, serate indimenticabili, momenti importanti della nostra vita, indelebili nella mia mente. Anche qualche litigata ci siamo fatti, però poi il giorno dopo era tutto come prima. Anche in questi anni a km di distanza la tua videochiamata non mancava mai. Ti ho voluto bene come un fratello, nella vita dicono che i veri amici si contano sulla punta della dita di una mano. Tu eri e sarai per sempre parte di quella mano».