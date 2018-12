Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo. Quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è stato identificato ma a notte fonda era ancora in fuga.



Strasburgo piomba nel terrore in una sera di dicembre, quando le luminarie delle feste illuminano all'improvviso una scena di guerra: spari in mezzo alla folla, morti, feriti accasciati nelle strade, persone che fuggono urlando. Sono almeno quattro le vittime di uno, forse due attentatori, che hanno aperto il fuoco intorno alle 20 di sera di martedì, l'ora in cui tutti sono in giro per mercatini o per locali. Undici i feriti, tra cui anche un italiano, un giovane giornalista radiofonico. Sette sarebbero in gravi condizioni.

L'assalitore che ha aperto il fuoco sui passanti a Strasburgo era sfuggito all'arresto nella mattinata durante una perquisizione nella sua abitazione, secondo quanto riferisce Bfm-Tv. L'operazione era stata organizzata nell'ambito di un'inchiesta per rapina. Secondo la stessa fonte, l'uomo, risiede nel quartiere di Neudorf.

«Ho visto due donne a terra. Ora sono riparato con altre persone in un cortile. Ci hanno fatto entrare perché la polizia bloccava ogni spostamento sia a piedi che in auto», scrive su twitter Marco Affronte europarlamentare dei Verdi, coinvolto a Strasburgo. «Sono ancora qua fuori, nel cortile. La coppia di ragazzi che era con me - scrive in un altro tweet - ha chiesto ospitalità nella casa. Lei era molto scossa, la sento piangere attraverso la finestra da qua sotto. Nessuna novità dalla Polizia».

CHIUDETEVI IN CASA

Il sindaco di Strasburgo, Roland Ries, ha invitato la cittadinanza a restare chiusa dentro casa, confermando la sparatoria in centro città. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lasciato in anticipo un ricevimento in corso all'Eliseo per seguire personalmente i fatti di Strasburgo: è quanto annunciano diversi parlamentari presenti sul posto. Anche il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ha lasciato in fretta il palazzo presidenziale dell'Eliseo, dopo avere appreso la notizia della sparatoria.



Un attentato che tuttavia non arriva del tutto come un fulmine a ciel sereno. Già due anni fa, sotto Natale, la polizia francese aveva sventato un possibile attacco terrorista ai mercatini, smantellando una cellula a Marsiglia. Stavolta qualcuno si è riuscito a infilare tra le maglie della sicurezza, e a macchiare di sangue la città-bomboniera dell'Alsazia.



BLOCCATI IN RISTORANTE

«Siamo bloccati in un ristorante, ci dicono di non muoverci, c'è grande panico». Lo dice all'Adnkronos Raffaele Fitto, a Strasburgo per i lavori del parlamento Ue, bloccato in un ristorante con la moglie e i bambini. «Ci chiedono di non muoverci, ci arrivano notizie dalla prefettura secondo cui l'attentatore o gli attentatori ancora non sono stati individuati».



«Sono dentro a un ristorante vicino al luogo dell'attentato. Hanno chiuso tutto, sono con una trentina di persone e siamo blindati dentro al locale. Siamo spaventati, non sappiamo cosa succede là fuori», afferma Alessandra Mussolini raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos a Strasburgo. L'europarlamentare con un filo di voce ha raccontato di essersi trovata nel ristorante dove stava cenando con alcuni assistenti parlamentari quando improvvisamente i proprietari «hanno chiuso tutto, anche le tende e ho capito subito...» ha detto Mussolini riferendo di aver percorso poco prima la Grande Rue, la strada con tutte le luminarie nei pressi della Cattedrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il killer, identificato, era finito già in carcere in passato per aggressione. In seguito era stato segnalato come elemento radicalizzato e come minaccia per la sicurezza nazionale. Si chiama Cherif C., 29 anni, di origini nordafricane ma nato a Strasburgo. Blindato il centro storico dove nessuno è stato fatto più entrare, solo uscire. Pattugliate palmo a palmo le strade deserte, anche con un elicottero. Il sindaco della città Roland Ries, ha subito parlato di un attentato terroristico e ha invitato tutti ad asserragliarsi dentro casa.L'uomo è riuscito comunque a scappare allontanandosi dal centro. Dopo qualche ora lo hanno individuato in un quartiere di periferia, Neudorf, dove in un primo momento sembrava si fosse asserragliato in un immobile. Ma il blitz della polizia è fallito e le ricerche continuano. A quanto pare l'attentatore non avrebbe agito da solo e in centro si continua a cercare anche un secondo sospetto.La polizia ha sfondato la porta di un edificio al numero 5 di rue de l'Epinal, nel quartiere Neudorf, dove si pensava fosse asserragliato l'attentatore, ma senza riuscire a prenderlo. «Non ti serve a nulla barricarti», ha gridato un agente, scrive Dna. L'uomo sarebbe stato poi localizzato in una strada a sud del centro di cittadino. Le forze speciali, riportano i media francesi, hanno ingaggiato una sparatoria con l'uomo.la sparatoria nei pressi del mercatino di Natale a Strasburgo. Lo riferisce in un tweet Rita Katz del Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Sebbene nessun gruppo abbia rivendicato la responsabilità dell'attacco - si legge sul tweet di Rita Katz, sostenitori dell'Isis sostengono che l'attacco è stato condotto «giorni dopo le nostre minacce».A Strasburgo è la settimana più affollata, quella che oltre ai turisti vede arrivare in città tutto il personale del Parlamento europeo per la plenaria mensile. Molti gli eurodeputati, anche italiani, che si sono ritrovati bloccati dentro i ristoranti e i bar. Mentre il parlamento è stato blindato, su ordine del presidente Antonio Tajani, e tantissime persone sono rimaste chiuse nel palazzo. L'attentatore, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco nella rue del Grandes Arcades, vicino alla centralissima Place Kleber, dove si trova il mercatino e si sarebbe poi dato alla fuga in direzione della Grande Rue, dove testimoni avrebbero udito altri spari. I presenti si sono dati alla fuga tra scene di panico. La polizia ha quindi isolato la zona per un raggio di circa 200 metri attorno alla piazza Gutenberg, il traffico è stato deviato, mentre le ambulanze correvano verso il centro. Il presidente francese Emmanuel Macron ha lasciato in anticipo un ricevimento in corso all'Eliseo per seguire personalmente i fatti nella città alsaziana.Le notizie sulla sparatoria nel centro di Strasburgo colgono gli eurodeputati a fine serata, quando ancora proseguono i lavori in Aula ed altri hanno invece deciso di lasciare il palazzo per andare a cena. Ma ad accoglierli all'uscita ci sono le porte chiuse dell'Eurocamera. La sicurezza ha infatti blindato il Palazzo e non lascia entrare o uscire nessuno. Costretti dentro l'edificio anche i giornalisti che dalla sala stampa seguono il via vai delle notizie.Poi l'intervento in Aula del presidente del Parlamento che interrompe il dibattito in corso per informare gli eurodeputati «che c'è stato un attentato a Strasburgo. Abbiamo chiuso il Parlamento, nessuno può uscire e stiamo facendo rientrare i parlamentari che vogliono entrare e partecipare al dibattito». Nella sala stampa si precisa che «il Parlamento europeo non è stato teatro dell'attacco». Ma la tensione cresce sia tra i giornalisti che si affollano cercando conferme su quanto accaduto, tra telefonate ai colleghi in giro per la città, sia trai i vari eurodeputati che si trovavano dentro il palazzo.«Morti e feriti ai mercatini di Natale di Strasburgo. Per anni, da europarlamentare, questa città è stata casa mia e quei mercatini erano un momento di gioia per tutti. Una preghiera per le vittime, ma le preghiere non bastano più. Il mio impegno, da uomo e da ministro, è e sarà totale perché i terroristi vengano trovati, bloccati, eliminati, in Europa e nel mondo, con ogni mezzo lecito necessario». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.«Siamo tutti vicini al popolo francese, colpito ancora una volta da un vigliacco attentato terroristico che ha causato morti e feriti». Così in un tweet il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.«Il cuore della democrazia europea colpito dalla follia omicida», ha commentato a caldo il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, oggi anche lui a Strasburgo.Controlli al confine franco tedesco all'uscita della città di Strasburgo dopo la sparatoria nel centro storico. Lo riferiscono testimoni precisando che «una volta che abbiamo attraversato il ponte sul fiume Reno nella parte tedesca abbiamo notato che le forze dell'ordine stavano controllando le vetture in entrambi i sensi di marcia e tutte le auto procedevano una a una».