Francia, due bambine di 6 e 11 anni accoltellate davanti scuola: fermato l'aggressore

Due bambine sono state accoltellate davanti alla loro scuola a Souffelweyersheim, un piccolo centro nei pressi di Strasburgo, nell'est della Francia.

L'accoltellatore è stato fermato. Lo ha reso noto la gendarmeria. Secondo i giornalisti di BFM TV sul posto, l'aggressione è avvenuta poco dopo le 14. Le due bambine avrebbero 6 e 11 anni e sarebbero rimaste ferite in modo non grave nella strada in cui si trova la loro scuola.

L'aggressore, 29 anni, è stato fermato. Stando a un consigliere municipale contattato da BFM, tutti bambini della scuola elementare all'uscita della quale si è verificato l'accoltellamento sono al momento nell'edificio scolastico per misura di sicurezza.