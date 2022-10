Ryanair, l'incredibile atterraggio con il vento di traverso: la manovra "crosswind landing"

Un aereo di linea Ryanair è stato ripreso durante un incredibile atterraggio laterale a causa delle forti correnti di vento. La manovra che tutti i piloti civili imparano durante gli anni di accademia viene definita "crosswind landing" letteralmente "atterragio con il vento di traverso.

Madeira, incredibile atterraggio trasversale di un volo Ryanair

La città di Madeira, Portogallo, che affaccia sull'Altlantico, è famosa per essere spesso attraversata da forti correnti oceaniche. Gli aerei che atterrano in loco, molto spesso sono infatti costretti a manovre "straordinarie" per poter eseguire gli atterraggi. Nel video ripreso e pubblicata da "Madeira Aviation" si vede il boeing di Ryanair inclinare le ali verso il basso mentre il pilota allinea l'aereo con la pista. La forza del vento nel video è evidente mentre l'aereo oscilla durante l'avvicinamento al suolo.