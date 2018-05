Canada risolto il giallo dei piedi mozzati in spiaggia: colpa dei cuscinetti d'aria nelle scarpe

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva fatto scalpore qualche mese fa il ritrovamento dimessi dentro delleda ginnastica su varie spiagge canadesi, nella regione del British Columbia. L'ultimo piede è stato trovato qualche giorno fa ull’Isola di Gabriola, situata tra la più grande Isola di Vancouver e il continente.I ritrovamenti sono iniziati nel 2007 e nel corso degli anni sono venuti fuori sempre più casi. Inizialmente si era pensato a un serial killer, a scherzi macabri, a vendette per giri di droga o traffico di armi, tratta di migranti, addirittura si è ipotizzato che potessero essere vittime dello Tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano o di un incidente aereo avvenuto nel 2005 sulla costa occidentale canadese. Nulla di tutto ciò.Grazie allesono state identificate alcune vittime, alcuni piedi appartenenti alla stessa persona sono stati trovati a un anno di distanza l'uno dall'altra. Sebbene le vittime provengano da aree diverse e non tutte sono state identificate, una cosa sembra accomunare tutti i piedi, il fatto che appartengano a persone che si sono uccise, spesso lanciandosi nei corsi d’acqua della regione, oppure che sono morte in incidenti o per cause naturali. A staccare gli arti sarebbe stata la forza dell'acqua, come hanno dimostrato anche le perizie dalle quali non sono emersi segni di tagli. Secondo le autopsie e le analisi degli antropologi forensi la tesi sarebbe attendibile ma allora perché sono stati trovati solo a partire dal 2007?La risposta è nelle. Negli ultimi anni, infatti, hanno iniziato a diffondersi sempre di più calzature con i cuscinetti di aria o gel nelle suole che facilitano il galleggiamento delle scarpe. Così si spiega il motivo per cui le scarpe sono arrivate fino alle spiagge trasportate dalle correnti invece di andare a fondo.