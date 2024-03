Aziende venete. Quelle scarpe progettate con la realtà virtuale: la Nice Footwear fa un balzo nel futuro con due milioni di investimenti

PADOVA - Realtà Aumentata e Realtà Virtuale per progettare le scarpe? Non solo si può fare ma ha anche vantaggi strategici dal punto di vista ambientale. E a Padova la Nice Footwear ha puntato proprio sull'innovazione, sulle tecnologie più avanzate, per le proprie calzature leisure, sportive e di lusso. Per realizzare questa rivoluzione, l'azienda ha investito in ricerca e sviluppo 2 milioni di euro.

Innanzitutto limitare gli sprechi

Grazie all'integrazione di tali strumenti al software 3D utilizzato, l'azienda è oggi arrivata a digitalizzare l’intera fase di prototipia limitando così gli sprechi e rendendo più efficiente e virtuoso il processo produttivo. Francesco Torresan, Head of Product e COO ha commentato: «Il nostro principale obiettivo è promuovere l’innovazione per ridurre l’impatto sulla natura e migliorare, al contempo, le performance dei prodotti.

Del resto, il nostro manifesto di sostenibilità “Green is the nicest color” è da sempre il fondamento che guida ogni attività aziendale. In particolare, il dipartimento R&D è costantemente impegnato nello sviluppo di tecnologie di produzione orientate al futuro e al rispetto per l’ambiente».

Ma come funziona il processo?

Grazie alle innovazioni implementate viene semplificata tutta la fase di progettazione, dall’ideazione della calzatura fino alla realizzazione del campione finale. La possibilità di apportare modifiche in tempo reale riduce i costi di produzione, gli spostamenti e limita lo spreco dei materiali. È inoltre stata programmata un’applicazione in grado di riconoscere la realtà fisica in tutte le sue peculiarità, imperfezioni e imprevisti che permette di rendere ogni elemento digitale ancora più preciso della realtà. In aggiunta, la connessione al cloud del software rende possibile accedere simultaneamente a tutti i progetti, sia dalla sede di Padova che da quelle in Europa e in Asia.



Metaverso e Roblox

L’avanguardia nell’uso delle nuove tecnologie è da sempre un tratto distintivo di Nice Footwear: ogni stagione il processo di digitalizzazione viene ulteriormente implementato, riuscendo ad incrementare efficienza e qualità e riducendo l’impatto ambientale. L’azienda si era già distinta in passato per essere stata precursore nell’uso del 3D con un software nativo e di recente ha portato lo showroom nel Metaverso offrendo, nella piattaforma Roblox, un’esperienza coinvolgente ed emozionante quanto quella di uno spazio reale.