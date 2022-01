PADOVA - Nice Footwear spa, azienda attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, con brand propri (Kronos) in licenza (Ellesse, Avirex e Conte of Florence) e distribuzione (G-star), in seguito alla recente quotazione sul mercato di Borsa Italiana, Euronext Growth Milan, rafforza il proprio piano di sviluppo attraverso l'acquisizione di Emmegi srl, azienda padovana, nata nel 1977, che rappresenta un'eccellenza nella produzione italiana di borse da donna per il settore Moda nel segmento premium.

Nice Footwear rende noto che è avvenuto il closing dell'operazione di acquisto da parte della società di una quota rappresentativa dell'80% del capitale sociale di Emmegi. Le parti hanno convenuto, altresì, un'opzione di acquisto o di vendita sull'ulteriore 20% del capitale sociale di Emmegi, come infra meglio precisato.

«Più made in Italy»

«Nonostante il momento ancora critico a causa della situazione globale, la trattativa per l'acquisizione di Emmegi si è conclusa con rapidità. Siamo entusiasti dell'operazione, che ci permette di fare un ulteriore passo in avanti nella creazione del polo dell'eccellenza delle sneakers e degli accessori nella Riviera del Brenta - afferma Bruno Conterno, Ceo di Nice Footwear -. Abbiamo creduto fin dal principio nel potenziale e nei valori della società. L'acquisizione rientra nel percorso di sviluppo di Nice Footwear iniziato nel 2020. Si tratta di un nuovo punto di partenza per la società che oggi amplia la propria presenza in Italia grazie alla produzione Made in Italy ed entra in un nuovo segmento, quello della produzione di borse di lusso.

Cresce la rete

L'operazione consentirà il proseguimento del percorso di crescita di Nice Footwear, avviato, tra l'altro, con l'acquisizione nel 2021 di Favaro Manifattura Calzaturiera srl in linea con quanto previsto dalle strategie di crescita della Società.

L'acquisizione permetterà a Nice Footwear: l'interazione, anche a livello di gruppo, con la clientela di Emmegi, in gran parte coincidente con quella di Favaro; l'implementazione del know-how relativo alla produzione di borse mediante le sinergie tra le società del gruppo, internalizzando la fase del taglio; l'apertura del gruppo al segmento di mercato dedicato alla pelletteria. «Abbiamo visto in Nice Footwear il partner ideale per dare continuità alla storia produttiva di Emmegi quale eccellenza negli accessori per i brand del lusso a livello internazionale e per crescere ed accogliere le nuove sfide del futuro» ha affermato Gianni Mortandello di Emmegi.