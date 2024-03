SPRESIANO (TREVISO) - Fastidiosi schiamazzi notturni in centro. Provocati, molto probabilmente, da due giovani ubriachi. E, magari, non solo. Tutto è degenerato quando i due hanno visto arrivare l'auto dei carabinieri. Sono partiti a folle velocità a bordo della loro auto, inseguiti per le vie del paese dai carabinieri che li tallonavano da vicino. Finchè la vettura è sbandata finendo fuori strada e uno dei due, il 34 sudamericano che si trovava alla guida, si è ferito in maniera leggera ed è stato raggiunto dai militari dell'Arma. Il suo amico, invece, si è dato alla fuga per i campi e, fino ad ora, non è stato rintracciato.



LA PIAZZA

Teatro dello scontro? Piazza Sordi a Spresiano. Sono le 22.30 di martedì e i due giovani urlano e ridono a volume stellare, forse perchè hanno alzato un po' troppo il gomito. Alcuni residenti non gradiscono. Non provano nemmeno a calmarli. Si attaccano al telefono e chiamano le forze dell'ordine che arrivano a tutta velocità in piazza. Alla vista dei militari dell'Arma i due risalgono in auto e, sgommando, cercano di seminare i carabinieri. Ne nasce un inseguimento in piena regola per le vie cittadine, a sirene spiegate, che termina in via Tagliamento dove il conducente dell'auto in fuga perde il controllo del mezzo ed esce autonomamente di strada. Uno dei due occupanti dell'auto fugge a piedi nei campi adiacenti mentre l'altro, il 34enne sudamericano, viene identificato dai militari che allertano il Suem 118. Il giovane viene soccorso dai sanitari che lo stabilizzano sul posto e lo trasferiscono in ospedale. I medici lo sottopongono agli esami e alle cure del caso, ma non risulta grave. Il 34enne è stato sottoposto ad alcoltest e all'esame per verificarne lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti. Mentre continuano gli accertamenti dei militari dell'Arma per identificare il compagno che è scappato e che potrebbe, anche lui, essere sottoposto ad esami tossicologici e alcolemici per capire le ragioni degli schiamazzi che hanno dato il via alla fuga con inseguimento.



IL SINDACO

Il sindaco di Spresiano, Marco Dalla Pietra, premette: «Non so la dinamica dei fatti e faccio fatica ad esprimermi». Poi, aggiunge: «Posso confermare che sono stati avvisati i carabinieri, che sono intervenuti subito sul posto. Secondo me si è chiuso il cerchio, cioè il cittadino ha allertato le forze dell'ordine che si sono mosse con celerità e hanno dato risposta alle esigenze dei residenti».