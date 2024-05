Guerra ucraina, così i cecchini russi bloccano le evacuazioni dalle città al confine. «Vovchansk è una nuova Bakhmut»

Le parti occidentali e settentrionali di Vovchansk, nella regione ucraina di Kharkiv, sono cadute sotto il controllo delle forze russe: lo riferisce l'agenzia di stampa statale Tass, ripresa da Sky News.

L'esercito ucraino ha affermato che la situazione nella città di Vovchansk è sotto controllo ma ha dovuto ritirarsi in nuove posizioni vicino al villaggio di Lukyantsi a causa dei pesanti attacchi aerei russi. Secondo la Tass, in città sono in corso scontri nelle strade. La città assediata di Vovchansk, nel nord-est dell'Ucraina, è il luogo in cui le truppe di Kiev sono impegnate in intense battaglie con l'esercito russo.

Vovchansk, un'altra Bakhmut

Il capo della polizia della regione ha dichiarato che Vovchansk si sta trasformando in un'altra Bakhmut, la cittadina della regione di Donetsk conquistata dalle forze di Mosca lo scorso anno dopo una sanguinosa battaglia. Il capo del Consiglio di Sicurezza ucraino, Oleksandr Lytvynenko, ha detto in un'intervista all'agenzia Afp che i russi hanno varcato il confine settentrionale con 30.000 soldati.

I cecchini

Sia da Vovchansk che dalle altre città al confine con la Russia sono partite le evacuazioni. A bloccarle però ci sono i cecchini russi che prendono posizione in case ed edifici, alcuni civili ucraini che speravano nell’evacuazione sembrano ora essere intrappolati dietro le linee nemiche. «Il cecchino e il mitragliere che ci hanno sparato erano al secondo piano della fabbrica del calzolaio», ha dichiarato Vlad Yefarov, un militare ucraino che al Telegraph ha raccontato di essere finito sotto il fuoco nemico. «Ciò significava che dovevamo abbandonare del tutto la missione di salvataggio».