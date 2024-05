Radar nucleare russo bombardato da un drone ucraino, i sospetti di Mosca e l'effetto boomerang per Nato: ecco a cosa serviva

Nel teatro geopolitico già molto teso tra l'Occidente e la Russia, un evento recente ha gettato nuovamente ansia e incertezza sulla situazione. L'attacco di un drone ucraino contro una stazione radar russa, nodo vitale nel sistema di difesa e allarme nucleare di Mosca, ha sollevato un'ondata di preoccupazioni e controversie in tutto l'Occidente. L'attacco del 23 maggio scorso è avvenuto nella regione di Krasnodar, vicino al confine, e ha comportato un danneggiamento della stazione radar over-the-horizon Voronezh-DM nei pressi di Armavir, parte integrante del sistema di allarme nucleare russo. Gli ufficiali ucraini hanno confermato il loro coinvolgimento, sottolineando che la stazione radar era in grado di monitorare lo spazio aereo non solo sulla Russia ma anche sulla Crimea occupata, e presentando l'offensiva come una mossa tattica per minare la capacità di difesa di Mosca.

Il Radar Voronezh-DM: un pilastro della difesa russa

L'importanza di questa struttura risiede non solo nel suo scopo, ma soprattutto nelle sue specifiche. Il radar OTH Voronezh-DM ha un raggio di rilevamento dichiarato di 6.000 chilometri, ma la sua portata va oltre la semplice individuazione di missili balistici e da crociera. Si dice che il sistema sia in grado di rilevare anche "oggetti spaziali", un aspetto che aggiunge un ulteriore strato di complessità e importanza strategica a questa struttura. Il campo visivo del radar Voronezh-DM abbraccia una vasta area, con particolare enfasi sui Balcani, il Mediterraneo e l'Asia, compreso il Golfo Persico. Queste zone sono cruciali non solo per la Russia, ma anche per le operazioni militari e di sicurezza della NATO e dei suoi alleati.

I sospetti

Pochi giorni dopo la distruzione del radar, nella notte del 24 maggio, missili ATACMS ucraini hanno preso di mira un nodo di comunicazione satellitare vicino ad Alushta, località in Crimea occupata dai russi. Questa sequenza di eventi potrebbe essere più di una semplice coincidenza: potrebbe trattarsi di un piano coordinato da parte delle forze di difesa ucraine (e non solo) per indebolire il potenziale strategico della Federazione Russa a lungo termine. Mosca, infatti, ha lasciato intedere che dietro questo attacco potrebbe celarsi lo zampino di qualche potenza occidentale come gli Stati Uniti o la Polonia.

Le reazioni

Le reazioni a livello internazionale sono state di vario genere. Mentre alcuni esperti occidentali come Mauro Gilli, ricercatore presso il Centro per gli studi sulla sicurezza dell'Eth di Zurigo, hanno considerato l'attacco come un successo tattico, altri hanno invitato alla cautela, esprimendo preoccupazione per le possibili ripercussioni. Hans Kristensen, esperto di armi nucleari presso la Federation of American Scientists, ha criticato l'azione definendola «non saggia», sottolineando la delicatezza della situazione e la necessità di evitare il coinvolgimento delle infrastrutture nucleari russe.

Anche Thord Are Iversen, un analista militare norvegese, ha condiviso queste preoccupazioni, affermando che attaccare una parte del sistema di allarme nucleare russo in un periodo di crescente tensione non è stata una mossa prudente.

Il contesto

Il contesto di questo attacco è importante. Si inserisce in un quadro di escalation degli attacchi di droni ucraini su obiettivi all'interno della Russia, tra cui raffinerie di petrolio e snodi di trasporto. Questo avviene contemporaneamente alle esercitazioni missilistiche tattiche nucleari di Mosca sul confine meridionale. La risposta internazionale è stata rapida. Mentre la Germania ha rifiutato di consegnare i missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina per timore di una potenziale escalation nucleare, la Gran Bretagna ha dato il permesso a Kiev di utilizzare i suoi missili contro la Russia, esercitando pressioni sulla Casa Bianca affinché faccia altrettanto.