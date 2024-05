Polonia, svelata la “linea Tusk”: una nuova cortina di ferro al confine con la Bielorussia per proteggere l'Europa

La Polonia ha svelato i piani per una linea di fossati anticarro, bunker e campi minati lungo il confine con la Bielorussia mentre aumentano le tensioni con la Russia. Il primo ministro polacco Donald Tusk aveva precedentemente annunciato la costruzione di una linea difensiva da 2 miliardi di sterline per rendere il fianco orientale della Nato «impraticabile per un potenziale nemico». Tuttavia - come spiega il sito inglese Express - vi è una rete di 434 miglia di “ricci” anticarro in cemento (travi angolari metalliche), palizzate e barriere d’acciaio. Questo sistema è integrato con lavori di sterro tra cui bunker, trincee e trappole per carri armati lungo la frontiera. Si presume che le mine terrestri verranno piazzate solo se la guerra dovesse apparire imminente.

«Il piano di deterrenza e difesa East Shield è la più grande operazione per rafforzare il confine orientale della Polonia, il fianco orientale della Nato, dal 1945 - ha detto ai giornalisti Władysław Kosiniak-Kamysz, ministro della Difesa polacco - Sarà una combinazione di preparazione del terreno con fortificazioni e tecnologia moderna».

Lo Scudo Orientale

Lo Scudo Orientale – soprannominato “linea Tusk” dai media polacchi – ha lo scopo di scoraggiare eventuali attacchi russi. Si dice che i piani siano in collaborazione con Estonia, Lettonia e Lituania. Il ministro della Difesa ha aggiunto che il governo cercherà anche finanziamenti UE per il muro di confine. Si prevede che i lavori inizieranno quest’anno, con una data di completamento fissata per il 2028. La difesa sarà separata dal muro di confine costruito per dissuadere i migranti dal tentare di attraversare la Bielorussi , con la quale la Polonia condivide un confine di 170 miglia.