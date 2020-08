L'oppositore russo Alexei Navalny in terapia intensiva: «Avvelenato con qualcosa nel tè»

Il noto oppositore russo, fondatore della Fondazione anticorruzione, Alexei Navalny, è stato ricoverato in ospedale in Siberia privo di sensi ed è in terapia intensiva. L'annuncio è della segreteria del politico Kira Yarmysh sul suo microblog di Twitter. Navalny si sarebbe ammalato sull'aereo che ha volato da Tomsk a Mosca. L'aereo è atterrato d'urgenza a Omsk, Alexei Navalny è stato portato in ambulanza all'ospedale.

Secondo Yarmysh è stato probabilmente avvelenato con qualcosa mescolato al tè. «Era l'unica cosa che beveva la mattina. I medici dicono che la tossina è stata assorbita più velocemente attraverso il liquido caldo. Ora Alexei è incosciente».

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Alexei Navalny è stato collegato a un ventilatore d'ossigeno e la polizia è stata chiamata in ospedale su richiesta della scorta di Navalny. «Sono certo che questo avvelenamento sia intenzionale - ha detto Kira Yarmysh in un'intervista alla stazione radio Echo di Mosca. - Un anno fa è stato avvelenato in un centro di detenzione speciale. Lo ricordiamo tutti. Ora un altro farmaco, un'altra tossina, ma ovviamente questo è stato fatto apposta con lui».

Secondo i resoconti dei media russi, Navalny è stato in Siberia negli ultimi giorni. In primo luogo, è venuto a Novosibirsk, dove, forse, stava raccogliendo materiale per una nuova indagine e ha incontrato i volontari. Poi è andato a Tomsk.

Ultimo aggiornamento: 08:02

