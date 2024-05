Putin ordina armi nucleari al confine con l'Ucraina: «Esercitazioni per essere pronti»

Armi nucleari spostate vicino al confine con l'Ucraina, Putin dice che è per essere sempre pronti e che rappresenta una risposta alle «dichiarazioni provocatorie e alle minacce di singoli funzionari occidentali» contro la Russia.

Il riferimento potrebbe essere al presidente francese Macron quando parla di inviare truppe per combattere i russi. Ma intanto lo "zar" annuncia una pericolosa mossa che sa di escalation.

Vladimir Putin ha infatti incaricato lo Stato Maggiore Generale di prepararsi per esercitazioni sull'uso di armi nucleari non strategiche, ha riferito il Ministero della Difesa. L'agenzia di stampa russa Ria Novosti riporta che le manovre si svolgeranno nel prossimo futuro e coinvolgeranno anche l'aviazione e la marina e pubblica la foto del trasporto di un missile Iskander.



«Al fine di aumentare la prontezza delle forze nucleari non strategiche per svolgere missioni di combattimento, lo Stato Maggiore ha iniziato i preparativi per svolgere esercitazioni con formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale», si legge nel comunicato stampa della Difesa russa.

Il messaggio: «Siamo pronti»



Lo scopo dell'esercitazione è mantenere la prontezza del personale e delle attrezzature delle unità per l'uso in combattimento di armi nucleari non strategiche per rispondere e garantire l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato., si legge.



«Su istruzione del Comandante supremo delle Forze armate della Federazione Russa, al fine di aumentare la preparazione delle forze nucleari non strategiche a svolgere missioni di combattimento, lo Stato Maggiore ha iniziato i preparativi per un'esercitazione che si terrà nel prossimo futuro con le formazioni missilistiche del Distretto militare meridionale con il coinvolgimento dell'aviazione e delle forze della Marina», si legge nel comunicato.

Durante l'esercitazione saranno adottate una serie di misure per esercitarsi nella preparazione e nell'uso di armi nucleari non strategiche.