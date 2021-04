Circa il 70% dei pazienti con Covid testati in un ospedale di Tokyo il mese scorso, aveva una variante nota per la riduzione della protezione del vaccino: lo ha detto l'emittente pubblica giapponese NHK. La mutazione E484K, soprannominata "Eek" da alcuni scienziati, è stata trovata in 10 delle 14 persone che sono risultate positive al virus al Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital a marzo, si legge nel nuovo rapporto...

