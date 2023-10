Michele Cavallotti, 22enne di Crema morto in un incidente aereo in Oregon: il velivolo schiantato su una casa. Sognava di fare il pilota

Il 22enne Michele Cavallotti, aspirante pilota di Crema (nel Cremonese), è una delle due vittime del tragico incidente aereo verificatosi intorno alle 19 di ieri sera a Newberg negli Usa (a circa 23 miglia a sud-ovest di Portland, nell’Oregon): in base a quanto riferito dai soccorritori tramite il profilo Facebook dei Vigili del fuoco della Tualatin Valley, il piccolo aereo su cui Cavallotti si trovava insieme ad altre due persone si è schiantato sul tetto di una casa.

L'incidente

Secondo le squadre di soccorso e dei vigili del fuoco, gli abitanti dell'abitazione sono riusciti miracolosamente a mettersi in salvo. Il bilancio, oltre al 22enne, è di un altro morto e di un ferito gravissimo.

Ancora ignota al momento la dinamica dell'incidente, ripreso in un video da alcuni residenti della zona.

Secondo alcune testimonianze, l'aereo avrebbe subito perso quota e sarebbe precipitato a spirale verso terra, per poi impattare violentemente contro un'abitazione di Newberg, a circa 23 miglia a sud-ovest di Portland.

Chi era la vittima

Aspirante pilota, Michele era a bordo di un aereo della Hillsboro Flight Academy, la scuola presso la quale stava studiando per perfezionarsi. Si era diplomato all'istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo, dopodiché era partito per gli Usa per frequentare la scuola per piloti e per ottenere il brevetto di volo

La famiglia

Il papà Giorgio e la mamma Ilenia Costi, impiegata comunale all'Urp, sono subito partiti alla volta degli Stati Uniti.