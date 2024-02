Peste bubbonica, identificato un caso negli Stati Uniti nell'Oregon: l'uomo contagiato dal suo gatto. L'animale è morto

Allarme peste bubbonica.

Peste bubbonica negli Stati Uniti, uomo contagiato dal suo gatto

I medici hanno sottoposto a terapia antibiotica anche i familiari e vicini della persona contagiata. È estremamente raro che la peste colpisca e venga trasmessa invece dai cani domestici - anche se nel 2014 quattro abitanti del Colorado sono stati infettati da un pit bull - ma in via precauzionale, la contea di Deschutes ha invitato i cittadini a tenere al guinzaglio i cani, a evitare che entrino in contatto con roditori, e a portarli immediatamente da un veterinario se mostrano alcun sintomo di malessere o infezione. In media, negli Stati Uniti, si verificano circa sette casi di peste all'anno in esseri umani, tipicamente all' ovest, in aree rurali con molti animali selvatici. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, i rari contagi degli ultimi anni sono apparsi per lo più in specifiche zone del New Mexico, Arizona, Colorado, California, Oregon e Nevada.

La peste bubbonica è un evento raro in un paese sviluppato e anche se ci sono cure a disposizione, la malattia resta pericolosa.