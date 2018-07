Migranti, l'alleato della Merkel respinge la proposta sui centri: «Insufficiente»

Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, respinge la proposta di Angela Merkel di inviare i migranti registrati in altri Paesi nei cosiddetti centri «Anker», ossia centri con obbligo di dimora, previsti dal suo masterplan. È quello che scrive la Dpa, citando fonti presenti alla seduta del presidio della Csu che si è tenuta a Monaco.



Seehofer avrebbe sfogato la personale frustrazione dopo l'incontro con Angela Merkel di ieri in cancelleria, definito «senza effetti», secondo quanto scrive la Bild. «Io vado apposta a Berlino e la cancelliera si muove zero virgola zero», ha affermato, durante la riunione del presidio del suo partito, oggi a Monaco. Secondo il tabloid, a questo punto «aumenta la probabilità che il governo insediato da 100 giorni cada, ed è possibile anche che la tradizionale federazione fra Cdu e Csu vada verso la fine».

«Un accordo con l'Italia non era possibile. L'Italia vuole prima ottenere una riduzione dei migranti che arrivano in quel Paese. Il premier ha detto che hanno l'impressione di essere stati a lungo piantati in asso». Lo ha detto Angela Merkel alla Zdf. La cancelliera ha sottolineato che «al momento» un accordo non fosse possibile con Roma, e che certamente «bisogna continuare a dialogare» su questo. Roma si è sentita lasciata sola «da molti» per anni, ha spiegato.

«Ciascuno percepisce che c'è molto in gioco, e che la situazione sia seria lo sa chiunque», continua la cancelliera in uno dei passaggi dell'intervista. E aggiunge: «La Germania è per la tenuta del'Unione, che ha una storia di successo e che insieme è forte». Merkel ha anche ribadito che le misure ottenute al vertice europeo dal suo punto di vista si equivalgono negli effetti alle richieste della Csu, che però deve dare un suo giudizio.

