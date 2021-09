Prima di Cassandre, per secoli, dal loggiato del campanile della cattedrale di Notre Dame a Losanna ci sono stati solo uomini a scandire le ore della notte. Non hanno mai smesso dal 4 novembre 1405, notti di battaglie, di festa o d'incendi: il guet, la sentinella del campanile ha sempre gridato le ore dalle dieci di sera alle due del mattino. Dal 16 agosto, rivoluzione epocale, a salire i 153 gradini per ripetere un rito secolare che ormai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati