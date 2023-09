Linda Evangelista: «Due tumori al seno in 5 anni, ho un piede nella fossa». Dall'intervento che l'ha trasfigurata alla malattia, il dramma della top model

«So di avere un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa. Linda Evangelista, la top model che negli anni '90 occupava le copertine di tutto il mondo, ha raccontato in un'intervista al Wall Street Journal la sua drammatica realtà: «Negli ultimi cinque anni ho avuto due tumori al seno».

La diagnosi

La prima diagnosi nel 2018, in seguito a una mammografia. «Dopo il referto non ho avuto esitazioni. Ho optato per una mastectomia bilaterale. Volevo lasciarmi tutto alle spalle. Quattro anni dopo, nel 2022, la malattia ha avuto una recrudescenza. Ma nonostante fosse stata monitorata, l'oncologo della top model le ha spiegato che ogni volta che il tumore si ripresenta, c'è una possibilità che torni ancora».

Il libro

L'annuncio di Linda Evangelista arriva a pochi giorni dall'inizio della kermesse di sfilate internazionali donna. In particolare da quelle londinesi durante le quali è stato annunciato il lancio del libro che la vede protagonista, dal titolo: "Linda Evangelista photographed by Steven Meisel": oltre 180 immagini scattate da Meisel nell'arco di 25 anni. Linda Evangelista ha inoltre donato il ricavato del suo libro – in uscita il 16 settembre – ad un'organizzazione che si occupa di fare ricerca sul cancro al seno.

La carriera da top

Musa dei grandi creatori come Gianni Versace, si trasforma in un volto pop diventando anche protagonista di video clip come quello di George Michael per il brano "Freedom!". In cima alle vette del fashion system Evangelista arriva a dichiarare: «Per meno di 10mila dollari al giorno non mi alzo dal letto».

Il figlio segreto

Nel 2006 dà alla luce un figlio, Augustin James. La paternità verr� poi rivelata, è di Francois-Henri Pinault, il patron di Kering. Lunghi scontri in tribunale fino a un accordo con Pinault nel 2012.

L'intervento che l'ha trasfigurata

Negli anni 2000 si è sottoposta a una serie di interventi per ridurre gli accumuli di grasso. Sette le sedute di criolipolisi a cui si è sottoposta Linda Evangelista e che l’hanno lasciata “permanentemente deformata” e “brutalmente sfigurata“. Da quel momento in poi è stato l’inferno per l’ex modella. Fu allora che le fu diagnosticata una iperplasia adiposa paradossale, un effetto collaterale della criolipolisi che si manifesta nell’1% dei pazientiNon poteva più lavorare e non si faceva più vedere in pubblico. Tanto che la modella ha fatto causa nel settembre del 2021 alla società di chirurgia estetica, la Zeltiq Aesthetics Inc., alla quale si era rivolta per gli interventi. Cinquanta milioni di dollari i danni chiesti alla società.