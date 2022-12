Lamborghini distrutta in un incidente, la donna che lo ha provocato condannata a pagare 34 sterline di risarcimento

Una donna che ha provocato un incidente a Grimsby, in Gran Bretagna, che ha coinvolto una Lamborghini da 300.000 sterline, finita completamente distrutta, è stata multata di 40 sterline e condannata a risarcire con 34 sterline il proprietario dell'auto da sogno. Kayleigh Finnie, 36 anni, di Grainthorpe, stava guidando un'Alfa Romeo Giulietta nera quando si è schiantata contro la Lamborghini Aventador gialla.

L'incidente e la condanna

Per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito a seguito dell'incidente. Tuttavia la supercar, un modello che costa tra le 250.000 e le 300.000 sterline, è rimasta irreparabilmente danneggiata. La donna, operatore di salute mentale, è comparsa in aula mercoledì 7 dicembre presso il Grimsby Magistrates Court con l'accusa di guida senza la dovuta cura e attenzione in relazione all'incidente. Si è dichiarata colpevole e le sono stati tolti tre punti sulla sua patente, è stata multata di 40 strerline e costretta a pagare un supplemento per le vittime di 34.

La Lamborghini Aventador

La Lamborghini Aventador è un'auto molto popolare tra i personaggi famosi. A possederla, tra gli altri, il cantante Justin Bieber, Cristiano Ronaldo e il rapper Kanye West. Nel Regno Unito ci sono meno di 600 modelli simili a quello coinvolto nell'incidente. L'auto è supercar ha una velocità massima di 350 km/h e può passare da zero a 100 km/h in soli 2,9 secondi.