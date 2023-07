Influencer in bikini allontanata dal ristorante: «Qui non puoi entrare così... svestita»

Allontanata dal ristorante di lusso perché in bikini. Ecco quanto accaduto a Helen Flanagan, influencer ex star della serie Coronation Street, 32enne, in vacanza alle Barbados.

La donna ha convidiso con il suo milione di follower su Instagram gli aggiornamenti della sua vacanza da sogno con i suoi bambini, ma non tutto è andato secondo i suoi personali piani.

Ecco cosa è successo.

Codice d'abbigliamento

Pare che la mamma di tre figli e attrice inglese si sia "mortificata" dopo che le è stato detto che non poteva entrare al ristorante perché non era vestita in modo appropriato per l'elegante caffetteria Kyma al Waves Hotel and Spa a quattro stelle.

Una fonte ha rivelato al tabloid inglese The Sun: «Helen si è presentata al bar Kyma. Faceva molto caldo nel primo pomeriggio e quando Helen ha portato i suoi figli in casa per prendere l'aria condizionata, le è stato detto che doveva coprirsi o andarsene. Sembrava inorridita perché tutto ciò che indossava era un bikini e la gente la stava fissando. Mia sorella aveva un vestito nero di Skims e glielo ha prestato in modo che potesse entrare. Era così grata perché era un po' imbarazzante - hanno aggiunto -. Helen si è seduta e si è goduta un caffè con i bambini dopo. Ha restituito il vestito, e un paio di infradito che le abbiamo prestato, alla reception dell'hotel prima che se ne andasse».

La vacanza in famiglia

Helen e i suoi tre figli, Matilda, 8, Delilah, 5 e Charlie, 2 e con l'ex fidanzato, il calciatore Scott Sinclair, hanno trascorso una vacanza nei Caraibi la scorsa settimana.

Helen ha un affidamento congiunto con l'ex fidanzato Scott Sinclair, con cui ha iniziato a frequentarsi nel 2009. La coppia si è fidanzata nel 2018, dopo che il calciatore inglese ha fatto la proposta durante un viaggio romantico a Disneyland Paris. Oggi, però, i due restano "buoni amici" per il bene dei bambini.