Chiara Ferragni e Fedez «separati in casa», l'influencer sbotta sui social: «No. Piantatela con queste cavolate»

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Da dopo Sanremo 2023 non si parla d'altro. Quello che è andato in scena sul palco dell'Ariston, con il siparietto del rapper con Rosa Chemical e il successivo silenzio social dei due ha allarmato i follower che da quel dì non fanno altro che chiedersi se Chiara e Federico stanno ancora insieme.

vacanze separate, meno foto in coppia, qualsiasi mossa dell'influencer e del marito è sotto la lente d'ingrandimento (come sempre).

Ferragnez in crisi? L'influencer sbotta sui social

Ora dopo le vacanze in Sicilia di lei con le amiche influencer mentre lui era in Sardegna con Leone e Vittoria e il caos per il post che Chiara Ferragni ha messo mentre era in barca e l'isola bruciava, l'imprenditrice digitale è tornata nella sua Milano e si è ricongiunta alla family. Il gossip quindi può tornare a occuparsi d'altro, ma non i fan. Chiara torna a casa e condivide foto con i figli ma non con il marito, e qui (ri)scatta la curiosità estenuante. «Secondo me lei e il marito sono separati in casa».

Questo il commento apparso sulla bacheca Instagram dell'influencer che l'ha mandata su tutte le furie. Non è solita replicare agli haters la Ferragni che però stavolta non è riuscita a trattenersi. «No e piantatela con ste cavolate», ha sbottato l’influencer stufa di chi continua ancora a mettere in dubbio il suo amore con fedez.