Influencer rifiuta di cedere il posto in aereo a un 13enne per farlo stare più vicino alla madre: «Ecco perché l'ho fatto»

Un assistente di volo ha chiesto a una viaggiatrice se avesse intenzione di cedere il suo posto in prima classe a un ragazzino, per «permettergli di stare più vicino alla mamma», secondo quanto riferisce la testata Express. Richiesta prontamente respinta al mittente dalla viaggiatrice in questione: lei è Sabra Zaraa, 30 anni, influencer di origini tunisine residente a Seattle, negli Stati Uniti.

Dopo il rifiuto, la passeggera dell'aereo ha ben pensato di postare un video ironico su Tik Tok, dove con poche righe e una colonna sonora scelta accuratamente, ha descritto bene ai suoi follower la situazione. «L'assistente di volo mi ha chiesto di rinunciare al mio posto in prima classe per permettere a un ragazzino di sedersi più vicino a un familiare», si legge nella scritta in sovraimpressione, mentre sullo sfondo risuonano le note di un brano in cui l'autore - "Otaguj" - intona la frase: «Ragazza, che si fo***no quei bambini e fo***ti pure tu».

@lifewithdrsabra That’s a no from me dawg 🤣 would you have given up your seat? Also they ended up finding a solution so no, i am not a terrible human being. ♬ original sound - Sunshynelove21

Il gradimento del pubblico

Nella clip di pochi secondi l'inquadratura si sofferma all'inizio sulle gambe della 30enne, piegate sul sedile, e poi sul suo viso, che esibisce un sorriso smagliante da cui traspare una palese soddisfazione per la scelta fatta. Il video è diventato virale, su Tik Tok, con quasi 10 milioni di visualizzazioni. «Questo è un no da parte mia amico (emoticon che ride n.d.r.), e voi cosa avreste fatto? - ha scritto sempre la viaggiatrice nella didascalia del video - Inoltre, hanno anche trovato una soluzione, quindi no, non sono una brutta persona. Anche se il ragazzino aveva 13 anni».

Non è chiaro il motivo per cui il minore non avesse un posto prenotato vicino alla madre. Fatto sta che la 30enne ha anche ricevuto una sfilza di approvazioni da parte dei follower per aver rifiutato quella proposta: «Hai fatto bene, se volevano che il ragazzino stesse accanto a loro, avrebbero dovuto prenotare posti vicini gli uni agli altri», recita il commento di "Lily". A lei fa eco un altro utente: «Uno dei familiari del ragazzino avrebbe potuto cedere il suo posto in prima classe e sedersi altrove, così avrebbero risolto da soli il problema».

Chi è in realtà Sabra Zaraa

Non è solo un'influencer da oltre 84mila follower su Instagram, dove si è iscritta con il nome "lifewithdrsabra". In realtà, da più di tre anni Sabra Zaraa è una farmacista ricercatrice dell'Università di Washington. Tramite i social offre consigli ai fan su prodotti di vario tipo. Si fa notare anche per i suoi scatti postati durante viaggi e allenamenti in palestra, sue grandi passioni.