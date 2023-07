Davide Frattesi arriva all'Inter, tifosi impazziti per la sorella Chiara: «Adesso capisco i 40.000 abbonati al Meazza». Età, la passione per i cavalli e Instagram: chi è

Davide Frattesi è il nuovo centro campista dell'Inter. A Milano i tifosi brindano, non solo per lui. «I miei fratelli si chiamano Luca e Chiara, ma mia sorella già la conoscete perchè fa l'influencer», risponde così al Corriere della Sera e i nero azzurri non possono che confermare. Alla biondissima 20enne è bastato postare una foto su Instagram con il fratello calciatore per trovarsi la sua bacheca sommersa di commenti e nuovi follower. «Adesso capisco i 40.000 abbonati al Meazza» e ancora: «Il più grande acquisto di quest anno».

Chiara Frattesi, chi è la sorella del nuovo centrocampista dell'Inter

Chiara Frattesi, è la bellissima sorellina di Davide Frattesi. Nata (nel 2002) e cresciuta a Roma, siamo certi che anche lei comincerà a frequentare più assiduamente la movida di Milano. Grazie alla sua bellezza lè riuscita a partecipare a diversi concorsi, tra cui anche Miss Grand Prix 2028, quando aeva solamente 16 anni. Al concorso si è presentata parlando delle sue passione e delle sue aspirazioni: da grande vorrebbe diventare giornalista affermata. Per ora lavora nel settore moda e beauty come modella. E su Instagram ha un esercito di oltre 52.000 follower, destinati ad aumentare.

Allenamento

Fisico invidiabile, Chiara per mantenere la forma si fa seguire dal coach Teo Falcione, ex giocatore di beach volley con esperienze anche nello staff della nazionale (che è anche ingegnere), specializzato nell’allenamento funzionale, la preparazione atletica, la ricomposizione corporea, il dimagrimento, la tonificazione e l’allenamento della forza.

Instagram

Ama la mondanità ma il benessere fisico prima di ogni cosa. Dalla pagina Instagram (@chiarafrattesii) di Chiara si vede che ama la natura ed ha la passione per i cavalli.

Amante si dello sport, ma anche dei viaggi, e dei bikini. Dalla sardegna a Mykonos i suoi due pezzi mostrano tanto e infuocano il web