Ilaria Salis in catene in aula, legata mani e piedi: chiesti 11 anni nel processo a Budapest. «Trascinata come un cane». Tajani: rispettare i suoi diritti​

Ilaria Salis, comincia il processo a Budapest. L'insegnante 39enne di Monza, accusata di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonazisti, è comparsa in aula in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. La donna, che indossava un maglione chiaro a strisce orizzontali e teneva in mano una borsa scura, è entrata accennando un sorriso rivolto al pubblico. Una donna delle forze di sicurezza la trascinava per una catena. Per Salis la procura di Budapest ha chiesto 11 anni di carcere.

La difesa

La difesa di Salis è stata sostenuta da un legale dello studio dell'avvocato Gyorgy Magyar, noto per il suo impegno in vicende di diritti umani.

«Trascinata come un cane»

«È stato choccante, un'immagine pazzesca. Ci aveva detto che veniva sempre trasferita in queste condizioni ma vederla ci ha fatto davvero impressione. Era tirata come un cane, con manette attaccate a un cinturone da cui partiva una catena che andava fino ai piedi, con questa guardia che la tirava con una catena di ferro. Ed è rimasta così per tre ore e mezza»: così all'Ansa Losco. «È una grave violazione della normativa europea - ha aggiunto - l'Italia deve far finire questa situazione ora».

Il processo

Salis è accusata di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonazisti per cui si trova da undici mesi in carcere a Budapest. Per Salis la Procura, nell'atto di rinvio a giudizio, lo scorso novembre ha chiesto 11 anni di carcere mentre è dello scorso giugno il no dei giudici ai domiciliari. «È una situazione incredibile e ingiusta» ha commentato Salis che sente la figlia quasi tutti i giorni. «Le comunicazioni che facciamo sono operative. È un momento in cui parliamo delle cose che servono per farla uscire» ha spiegato aggiungendo che dall'Italia «quello che si può fare è firmare la petizione per la sua liberazione». Al momento sono oltre 48mila le firme raccolte su change.org per riportare in Italia Ilaria che «è trattata come un terrorista internazionale pericoloso» ha osservato Magyar ricordando la «detenzione sotto stretta sorveglianza, l'impedimento per molto tempo dei contatti con la famiglia e le autorità italiane».

Tajani all'Ungheria: rispettare i suoi diritti

«Chiediamo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i diritti, previsti dalle normative comunitarie, della cittadina italiana Ilaria Salis detenuta in attesa di giudizio». Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.