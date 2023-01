Guerra in Ucraina, diretta. Zelensky: «Non sono sicuro che Putin sia vivo». Nuovo pacchetto armi da 2,5 miliardi dagli Usa: ma arriva il no all'invio dei missili a lungo raggio

Guerra all'Ucraina - Un elicottero è precipitato ieri a ​Brovary, vicino Kiev. Il velivolo avrebbe colpito un asilo prima di schiantarsi vicino alle abitazioni. Lo schianto ha provocato 14 morti tra cui un bambino: tra le vittime anche il ministro dell'Interno ucraino, Denys Monastyrskyi, il suo vice e un segretario di Stato. Sull'incidente le autorità ucraine hanno avviato un'indagine penale, ordinata dal presidente Volodymyr Zelensky. «Ho incaricato il capo del Servizio di sicurezza dell' Ucraina, in collaborazione con tutti gli altri organismi autorizzati, di chiarire tutte le circostanze del disastro», ha detto Zelensky. L'elicottero è un Super Puma EC-225 (Airbus Helicopters). «Il capo della polizia nazionale dell' Ucraina sarà per il momento il capo del ministero e abbiamo distribuito le responsabilità del ministro nel quadro della nostra operazione di difesa e della garanzia della sicurezza dello Stato», ha aggiunto Zelensky.