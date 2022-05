Gemellini di 6 anni scomparsi dal giardino di casa: «Un'ora prima giocavano, dopo non c'erano più»

Paura per due gemelli di sei anni scomparsi dal giardino di casa nel sud di Londra alle 18:00 di ieri pomeriggio. Come riporta il Guardian citando Scotland Yard, i bambini, Emmanuel ed Emmanuella, sono stati visti l'ultima volta intorno a quell'ora nella loro casa di Lambeth mentre giocavano insieme. Un familiare è andato a controllarli un'ora dopo e ha scoperto che non c'erano. La polizia è stata allertata immediatamente e ha iniziato a perquisire la zona con l'assistenza del Servizio aereo nazionale di polizia. Diffusi i dettagli sull'aspetto e l'abbigliamento per facilitare le ricerche: pare che Emmanuella indossasse un top e pantaloni rosa con scarpe dello stesso colore e avesse i capelli raccolti in trecce. Emmanuel indossava una maglia blu a maniche lunghe con pantaloni e scarpe sempre blu.

Sono ore di panico per la sorte dei bambini. In zona e per tutto il Paese sono stati diramati appelli, foto e numeri utili a cui rivolgersi. «Chi li vede è invitato a chiamare immediatamente il 999 rif CAD 6803/7 maggio», si legge sulla stampa e sugli avvisi messi in circolazione.