Gamba incastrata nel tapis roulant dell'aeroporto, soccorritori costretti ad amputarla. Il figlio: «Straziante»

Ad una donna thailandese è stata amputata una gamba dopo essere rimasta incastrata in in un tapis roulant. L'episodio è accaduto in un aeroporto di Bangkok nella giornata di giovedì. Al momento i medici sperano che l'arto possa essere riattaccato. La passeggera, 57 anni, il cui nome non è stato reso noto, stava per imbarcarsi su un volo all'aeroporto Don Mueang di Bangkok quando è inciampata nella sua valigia e la sua gamba è rimasta incastrata nella passerella del Terminal 2 dell'hub.

Cosa è successo

Non sono state ancora chiarite le cause dell'anomalo incidente, sulle quali indagano le autorità, indicano fonti citate dalla Cnn. Sappiamo che è avvenuto alle 8:27, ora locale nel terminal passeggeri nazionale, secondo quanto riportato in conferenza stampa da Don Mueang, il direttore dell'aeroporto internazionale, citato dai media. La donna thailandese avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo da Bangkok alla provincia di Nakhon Si Thammarat, quando è rimasta incastrata alla fine del tappeto mobile del terminal 2.

Un'equipe di medici che l'ha soccorsa ha dovuto amputarle la gamba sinistra dal ginocchio fino alla rotula per librarla dall'ingranaggio.

(1/2) Don Mueang Airport has suspended use of all moving walkways after an accident where a female passenger lost her lower left leg Thurs but another woman posted on social media recalling how her child was earlier also a victim & required 11 stitches. #Thailand #สนามบินดอนเมือง pic.twitter.com/sB8ojoMrg3 — Khaosod English (@KhaosodEnglish) June 30, 2023

E, poi, trasferirla subito all'ospedale più vicino. L'identità della donna non è ancora stata resa pubblica dalle autorità, anche se suo figlio, Krit Kittirattana, ha rilasciato una dichiarazione su Facebook in cui ha descritto l'incidente come «straziante».